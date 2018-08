Frühes Aus für Lisicki in US-Open-Qualifikation

Tennisspielerin Sabine Lisicki ist wie in Wimbledon auch bei den US Open in der ersten Runde der Qualifikation gescheitert. Die Berlinerin verlor 4:6, 5:7 gegen Olga Goworzowa.

Die Weißrussin, einst die Nummer 35, steht momentan nur auf Rang 766 der Welt. Die 28 Jahre alte Lisicki wurde von mehreren Verletzungen zurückgeworfen und erreicht seit langem nicht mehr ihre einstige Form. Die Wimbledon-Finalistin von 2013 ist in der Weltrangliste inzwischen auf Platz 221 abgerutscht.

