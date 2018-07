Fotograf wird bei Torjubel von Kroaten umgerannt - Bilder gehen um die Welt

Vor Freude über ihren Siegtreffer im WM-Halbfinale gegen England haben die Spieler der kroatischen Fußballnationalmannschaft einen Fotografen der Nachrichtenagentur AFP am Spielfeldrand überrannt. „Ich habe gerade die Linse an meiner Kamera gewechselt, als sie auf mich zugelaufen kamen“, berichtete der Fotograf Yuri Cortez nach dem Spiel am Mittwochabend in Moskau. „Sie sind über mich gefallen. Es war ein verrückter Moment, sie waren außer sich vor Freude. Dann haben sie gemerkt, dass ich unter ihnen lag.“

Cortez wahrte auch unter dem Berg der Spieler seine Reflexe als Fotograf und schoss einige Aufnahmen aus nächster Nähe. Siegtor-Schütze Mario Mandzukic und Verteidiger Josip Pivaric führten ihre überschwänglichen Triumphgesten nur wenige Zentimeter vor der Linse von Cortez' Kamera auf.

Schließlich wurde den jubelnden Kickern bewusst, dass der AFP-Fotograf unter der Wucht ihres Ansturms zu Boden gegangen war. Die Spieler reagierten zuvorkommend: „Sie haben mich gefragt, ob ich in Ordnung sei“, sagte Cortez. „Einer hob meine Kameralinse auf, und Domagoj Vida hat mich geküsst.“

Mandzukic hatte in der Verlängerung das 2:1-Siegtor gegen England geschossen und damit den Einzug Kroatiens ins WM-Finale gegen Frankreich gesichert.

Cortez, der normalerweise für das AFP-Büro in Mexiko arbeitet und mit Gefahrensituationen vertraut ist, hatte sich im Moskauer Luschniki-Stadion eigentlich auf sicherem Terrain gewähnt: Er befand sich nahe den Werbebannern am Spielfeldrand in einem Bereich, der für die Fotografen reserviert war.

Cortez' Rückflug nach Mexiko war für Donnerstagmorgen geplant. „Ich habe ihm gesagt, er solle später fliegen, weil die Resonanz unglaublich war und das Telefon nicht mehr still stand“, sagte AFP-WM-Koordinator Vincent Amalvy dem Sport-Informationsdienst (SID). Cortez sei allerdings bereits beim Boarding gewesen.