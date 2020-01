Von Deutsche Presse-Agentur

In Deutschland haben sich vier Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die drei am Dienstagabend bekannt gewordenen Fälle stünden in Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Lungenkrankheit in Deutschland, teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums mit.

Der erste bekannt gewordene Patient ist ein 33-jähriger Mann. Er habe am 21. Januar an einer Schulung seiner Firma Webasto in Stockdorf (Bayern) teilgenommen und sich dabei bei einer Kollegin aus China mit dem Coronavirus angesteckt, hieß es am ...