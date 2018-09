Fortuna Düsseldorf in Nürnberg ohne Benito Raman

Im Aufsteigerduell der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf wird Benito Raman den Rheinländern fehlen.

Der 23 Jahre alte belgische Angreifer fällt am Samstag (15.30 Uhr) wegen einer Knieverletzung aus der Begegnung mit Bayer Leverkusen (1:2) aus, wie Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Freitag erläuterte. Für Raman rückt erstmals in dieser Saison der Norweger Havard Nielsen in den Düsseldorfer Kader. Funkel muss bei den Franken insgesamt auf sechs seiner Profis verzichten.