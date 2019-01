Fortuna Düsseldorf holt polnischen Nationalstürmer Kownacki

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode die Dienste des polnischen Nationalspielers Dawid Kownacki gesichert.

Wie der Club mitteilte, wird der Stürmer bis zum Saisonende von Sampdoria Genua plus anschließender Kaufoption ausgeliehen. Kownacki, der 2018 zum polnischen WM-Aufgebot zählte, hat für Genua in 39 Pflichtspielen zehn Treffer erzielt. Der 21-Jährige ist nach Jaroslav Drobny und Markus Suttner der dritte Winter-Neuzugang bei den Düsseldorfern. „Das hat super funktioniert in dieser Transferperiode“, meinte Trainer Friedhelm Funkel.

