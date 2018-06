Fortuna Düsseldorf: Bolly fällt mit Zahnentzündung aus

Mathis Bolly steht Fortuna Düsseldorf vorläufig nicht zur Verfügung. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, leidet der Ivorer an einer Zahnentzündung und muss operiert werden

Ursprünglich sei der Eingriff für die kommende Länderspielpause geplant gewesen. „Aber die Probleme wurden nun zu groß, so dass es schon jetzt in Angriff genommen werden musste“, sagte Trainer Frank Kramer. In der laufenden Saison stand Bolly in sechs Ligaspielen für die Fortuna auf dem Platz und erzielte zwei Tore.

