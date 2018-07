Forsberg erlebt „einen Traum nach dem anderen“

Von Schwäbische Zeitung

Der Mobilitätsanbieter Flixbus erweitert sein Angebot in diesem Jahr um so viele Ziele wie noch nie zuvor. In diesem Zuge erhalten auch Konstanz, Friedrichshafen und Meersburg erstmalig Anschluss an den Münchner Flughafen, teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Ab 6. Juli können Fernbusreisende von den drei Städten am Bodensee ohne Umstieg an den Flughafen Franz Josef Strauß in München reisen. Von Freitag bis Sonntag verbindet Flixbus Konstanz, Friedrichshafen und Meersburg zweimal täglich mit dem zweitgrößten Flughafen in ...