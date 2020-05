Formel-1-Traditionsteam Williams erwägt Verkauf

Das Dethleffs-Ausstellungszentrum unweit des Kreisels im Achener Weg, wo Interessierte sonst Caravans oder Reisemobile in Augenschein nehmen können, ist zu einem riesigen Fernsehstudio mutiert: Eine Filmproduktionsgesellschaft bereitet dieser Tage die Technik vor, mit der im Corona-Jahr 2020 ein virtueller Livestream am 22. Juni die traditionelle Händlertagung in Isny ersetzt.

Für dieses zweitägige Treffen kommen normalerweise jedes Jahr rund 800 Geschäfts- und Vertriebspartner aus aller Welt ins Allgäu.