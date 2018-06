Formel-1-Star Vettel setzt erneut auf Sieg

Es war wahrlich kein alltäglicher Einsatz für den Ulmer Polizeioberkommissar Bernd Wachter. Denn statt wie für gewöhnlich bei Verbrechern die Handschellen klicken zu lassen, hielt er am Sonntagabend einer gebärenden Mutter das Händchen. Doch das nicht im Kreißsaal der Ulmer Uniklinik, sondern am Ulmer Hauptbahnhof. Genauer gesagt auf Gleis 2. Dort, wo sonst Geschäftsleute und Studenten in den ICE in Richtung München einsteigen. „Das ist natürlich schon brutal und ungewohnt, wenn du einer fremden Frau bei der Geburt die Hand hältst“, erzählt ...