Formel 1 kehrt 2014 wohl wieder nach Mexiko zurück

Monza (dpa) - Die Formel 1 kehrt in der kommenden Saison möglicherweise wieder nach Mexiko zurück.

Nach einer Meldung von autosport.com erhielten die Teams vor dem Großen Preis von Italien in Monza einen provisorischen Kalender mit 21 Rennen. In dem Entwurf werden der Große Preis von Russland in der Olympiastadt Sotschi und der mexikanische Grand Prix unter Vorbehalt als Premieren aufgeführt.

Dagegen fehlt erneut der Stadtlauf in New York, der ursprünglich schon in dieser Saison hätte stattfinden sollen. Die Entscheidung über den WM-Kalender fällt aber erst bei der Sitzung des Motorsport-Weltrats des Internationalen Automobil-Verbandes FIA Ende September in Kroatien.

Die Königsklasse des Motorsports trat letztmals 1992 in Mexiko-Stadt an. Damals gewann der Brite Nigel Mansell. Insgesamt fanden in dem mittelamerikanischen Land 15 Grand Prix statt.