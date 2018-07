Formel 1 bis 2015 bei RTL

Köln (dpa) - Weltmeister Sebastian Vettel und seine Kollegen drehen ihre Runden auch in den kommenden vier Jahren bei RTL. Der Fernsehsender hat den Formel 1-Vertrag verlängert.

Die Laufzeit des neuen TV-Vertrages mit der Formula One World Championship Limited (FOWC) beginnt 2012 und endet nach der Saison 2015. Damit setzen beide Partner ihre seit 20 Jahren bestehende Zusammenarbeit langfristig fort.

„Wohl keine andere Sportart hat die Marke eines TV-Senders so nachhaltig geprägt wie die Königsklasse des Motorsports, die zu den begehrtesten TV-Sportarten weltweit zählt. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir die gemeinsame Erfolgsgeschichte fortschreiben und auch in den kommenden Jahren der Formel 1-Sender in Deutschland bleiben werden“, kommentierte RTL-Geschäftsführerin Anke Schäferkordt am Donnerstag die Einigung.

Der neue Kontrakt umfasst die deutschen Free-TV-Rechte an sämtlichen Wettbewerbsbestandteilen eines Formel 1-Wochenendes. Darüber hinaus regelt er nach RTL-Angaben diverse Sublizenzierungsrechte, unter anderem an sämtlichen freien Trainings, den Qualifyings und den Testsessions.

Der Kölner Privatsender zeigte schon von 1984 bis 1988 die Rennen der Formel 1 live. Nach einer Unterbrechung stieg RTL vor 20 Jahren am 7. Juli 1991 mit dem Großen Preis von Frankreich wieder in die Königsklasse ein. Neben RTL überträgt auch der Pay TV-Anbieter Sky die Formel 1-Läufe.