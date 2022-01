Flick über Sané: Brauchte „ein kleines Umdenken“

Bundestrainer Hansi Flick hat den Leistungsaufschwung und die Lernbereitschaft von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané vom FC Bayern München gelobt.

„Die Art und Weise, wie präsent er jetzt im Spiel ist, absolut fokussiert auf das, was kommt, auf die nächste Aktion, dafür brauchte es bei ihm ein kleines Umdenken“, sagte Flick in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die Leichtigkeit in der Bewegung des 25-Jährigen sei „schon immer beeindruckend“ gewesen, sagte der frühere Bayern-Coach. „Aber wenn ich jetzt sehe: Er verliert den Ball und geht sofort nach - das ist das, was wir erwarten, und auch das, was die Fans von ihm verlangen.“

Sané zeige sowohl bei der deutschen Nationalmannschaft als auch beim Rekordmeister aus München starke Leistungen, konstatierte Flick. Es sei „wichtig, dass der Spieler weiß, was das Trainerteam über ihn denkt. Da stimmt unser Bild mit dem von Julian Nagelsmann überein“, sagte der 56-Jährige. „Ich denke, dass viele Personen zu seiner Entwicklung beigetragen haben - allen voran Leroy selbst.“

