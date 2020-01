Flick mit Kader „zufrieden“ - Hernández-Rückkehr naht

Hansi Flick sieht den FC Bayern München am Ende der Transferperiode und nach einem Winterzugang gut aufgestellt für den Titelkampf der Fußball-Bundesliga.

„Ich bin jetzt aktuell wirklich zufrieden wie es aussieht“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München. „In den Spielen gegen Hertha und Schalke hat man gesehen, dass die Mannschaft enorme Qualität hat.“ Der FC Bayern hatte in der Winterpause Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid für die Rückrunde ausgeliehen. Der Spanier könnte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 sein Debüt geben.

In der kommenden Woche könnte eine Rückkehr des mehr als drei Monate verletzten Lucas Hernández ein Thema werden. „Lucas ist knapp zehn Tage im Mannschaftstraining. Ich denke, dass er nächste Woche zur Verfügung stehen könnte“, sagte Flick. „Erfreulich“ sei auch, dass Kingsley Coman wieder im Training sei. Der Franzose hatte in dieser Woche erstmals seit sieben Wochen wieder teilweise mit der Mannschaft trainiert.

Eine gute Woche vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Herbstmeister Leipzig wollte Flick noch nicht groß auf dieses Kräftemessen schauen. „Es ist erstmal wichtig, dass wir Samstag gegen Mainz spielen“, sagte der Coach. „Wir müssen gewappnet sein und unsere Qualitäten ins Spiel bringen.“

