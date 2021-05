Flick – Mehr als nur der Sittich-Faktor

Da saßen und standen sie also, die DFB-Herren in ihren Versicherungsvertreter-Anzügen, aufgereiht zum obligatorischen Spatenstich- (pardon) Unterschriften-Foto und verkündeten das, was bereits Sekunden nach der Abschiedsankündigung von Joachim Löw ohnehin alle zu wissen sicher waren: Hansi Flick übernimmt auf der Kommandobrücke der Nationalmannschaft. All das Lamentieren und Herumgetänzel der folgenden Wochen hatte nicht ansatzweise den Eindruck erwecken können, dass jemand anderes als Sextuple-Flick der Auserwählte sein konnte. Denn auch ohne den anscheinend zwanghaften DFB-eigenen Wellensittich-Faktor einzurechnen, konnte auf Berti, Rudi, Klinsi und Jogi nur der Hansi folgen – und ja, Erich Ribbeck musste aus sprachästhetischen Gründen unter den Tisch fallen.

Der Zeitpunkt der Verkündung verhindert nun, dass Flick als Schattentrainer über der EM schwebt. Allen ist ohnehin klar: Er ist der perfekte Bundestrainer. Das hat er nicht zuletzt bereits in seiner ersten Co-Trainerkarriere im Adler-Dress bewiesen. Wie kein Zweiter schafft er es, die herausragenden Einzelkönner zu einem Team zu vereinen. Der Menschenfänger Flick, das hat er nicht zuletzt eindrucksvoll beim FC Bayern München zur Genüge gezeigt, kann streicheln und motivieren, die Köpfe erreichen und dadurch Großes vollbringen – das Fachliche kommt hinzu. Diese Fähigkeiten sind es, die für das höchste Fußballamt im Lande elementar sind: in kurzer Zeit aus dem gegebenen Spielerangebot das Optimale herausholen. Dass der Kern der Mannschaft auch nach der EM aus alten Wegbegleitern bestehen wird, macht es für den 56-Jährigen umso einfacher. Dass ein Flick krachend scheitert? Nahezu ausgeschlossen. So wird die bekannte Sicherheitsvariante zum Königsweg des Verbandes. Flick dürfte für sein zukünftiges Arbeiten zudem eines freuen: Die Zu- und Abgänge für seinen Kader bestimmt er allein.