Flick: Löw entscheidet alleine über neuen Co-Trainer

Hansi Flick will sich in seiner künftigen Funktion als DFB-Sportdirektor nicht in die Auswahl des neuen Assistenten von Joachim Löw einmischen.

Der Bundestrainer werde ganz alleine über den Nachfolger für ihn befinden. „Jogi Löw wird entscheiden, wen er als Co-Trainer möchte. Er muss mit ihm zusammenarbeiten“, sagte Flick am Donnerstag in Santo André.

Der 49 Jahre alte ehemalige Bundesligaspieler ist seit acht Jahren der Assistent von Löw. Nach dem Turnier in Brasilien wechselt er auf die vakante Position des DFB-Sportdirektors. Am Sonntag wird er im WM-Endspiel gegen Argentinien zum 112. und letzten Mal an der Seite von Löw auf der Bank sitzen und den Bundestrainer vor und während des Spiels aktiv unterstützen. „Ich freue mich riesig, dass das letzte Spiel das Finale ist. Das ist umso schöner“, sagte Flick.

Löw ist noch bis zur Europameisterschaft 2016 an den DFB als Chefcoach gebunden. Die Entscheidung über einen Nachfolger für Flick hatte der 54-Jährige auf die Zeit nach der WM zurückgestellt.