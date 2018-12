Flensburg siegt weiter - Löwen gewinnen Verfolgerduell

Die SG Flensburg-Handewitt hat auch ihr 16. Saisonspiel in Serie gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich 24:18 (12:10) bei der MT Melsungen durch.

Erster Verfolger bleibt mit vier Minuspunkten Rückstand Rekordmeister THW Kiel, der beim 32:19 (17:11) über den TVB 1898 Stuttgart den 17. Pflichtspielerfolg nacheinander feierte. Aus dem Titelrennen verabschiedete sich zunächst der SC Magdeburg, der bei den Rhein-Neckar Löwen 22:28 (8:18) unterlag.

Die Flensburger mussten auf ihren Torhüter Torbjörn Bergerud verzichten, der im Training einen Kopftreffer erlitten hatte. Für ihn rückte der A-Jugendliche Johannes Jepsen in den Kader. Der 18-Jährige kam jedoch nicht zum Einsatz. Maik Machulla verfiel nach dem Spiel aber nicht in Euphorie: „Wir wissen, was wir in den nächsten Tagen und in der Rückrunde noch zu leisten haben“, sagte der SG-Coach im TV-Sender Sky. Aufseiten der Nordhessen machte der nachverpflichtete Schweizer Roman Sidorowicz mit vier Treffern vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Partie.

Nach einer schlechten Anfangsphase bekamen die Kieler ihr Heimspiel gegen Stuttgart immer besser in den Griff. Beim 6:5, das Niclas Ekberg per Siebenmeter erzielte, lagen die Zebras erstmals in Führung und bauten den Vorsprung dann kontinuierlich aus.

Schon zur Pause hatten die Rhein-Neckar Löwen das Verfolgerduell gegen Magdeburg gewonnen. Großen Jubel in Mannheim gab es bereits vor der Partie: Löwen-Keeper Mikael Appelgren verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2023. „Die Perspektive für die Zukunft stimmt für mich, der Club hat genau wie ich ehrgeizige Ziele“, sagte der Schwede. Beim SCM erlitt Spielmacher Marko Bezjak eine Fußverletzung.

Nichts zu holen gab es für die Teams aus dem Tabellenkeller. Schlusslicht Eulen Ludwigshafen verlor 26:30 (12:16) bei Frisch Auf Göppingen, Altmeister VfL Gummersbach unterlag den Füchsen Berlin 20:29 (10:19). Die SG BBM Bietigheim musste sich dem HC Erlangen 24:26 (9:11) geschlagen geben.

