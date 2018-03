Flensburg-Handewitt gibt Entwarnung bei Anders Zachariassen

Kreisläufer Anders Zachariassen steht den Handballern der SG Flensburg-Handewitt auch in den kommenden Spielen in der Bundesliga und der Champions League zur Verfügung.

Der Däne hatte am Samstag vor dem Spiel gegen Paris St. Germain nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Lasse Svan eine Knieverletzung erlitten. Eine MRT-Untersuchung ergab jetzt, dass es sich lediglich um eine schwere Prellung handelt.

„Wir sind natürlich froh und erleichtert, dass Anders uns nicht längerfristig fehlen wird“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Die Flensburger spielen am Donnerstag in Bundesliga bei Aufsteiger TV Hüttenberg. Am Sonntag gastiert der Ex-Trainer Ljubomir Vranjes mit seinem neuen Team Telekom Veszprem aus Ungarn zum Champions-League-Duell in der Flens-Arena.

