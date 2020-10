Flensburg bleibt in HBL auf Kurs - Minden verliert

Es sind gut 80 Tonnen, die zwei Schwerlastkräne am Dienstagnachmittag in die Höhe ziehen. Die Last ist ein komplett freigelegtes keltisches Holzkammergrab. Ganz langsam, zentimeterweise, verlässt es die Stelle, wo rund 2600 Jahre lang sein Platz war: der Kies in einer Donauniederung bei Herbertingen im östlichen Sigmaringer Landkreis.

„Jetzt schwebt’s“, flüstert sich Dirk Krausse begeistert selber zu. Er ist Landesarchäologe und gehört in dieser Rolle zum Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.