New York (dpa) - Präsidenten-Gattin Michelle Obama hat den US Open der Tennisprofis einen Besuch abgestattet. Die „First Lady“ der USA schaute sich das Viertelfinale zwischen dem Amerikaner John Isner und dem Schotten Andy Roddick im Arthur-Ashe-Stadium an.

Zuvor war sie unter hohen Sicherheitsvorkehrungen über die Anlage in Flushing Meadows geführt worden und hatte an einem Tennisprogramm für Kinder teilgenommen.