Finke schließt Nationaltrainer-Job nicht aus

Von Schwäbische Zeitung

Pfarrer i.R. Reinhard Schacht, früherer Pfarrer von Laiz, Inzigkofen und Gutenstein sowie ehemaliger Kooperator der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau ist verstorben.

Der Verstorbene wurde 1937 in Mehlsack/Ostpreußen geboren und fand als Heimatvertriebener in Oberschwaben eine neue Heimat. Nach einer Ausbildung zum Chemiefacharbeiter und dem Abitur am Abendgymnasium studierte er ab 1966 in Tübingen und Innsbruck Theologie und wurde 1970 Religionslehrer.