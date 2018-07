Finals bei US Open um einen Tag verschoben

New York (dpa) - Die Endspiele bei den US Open der Tennisprofis sind am Donnerstag um einen Tag verschoben worden. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, ermitteln die Damen erst am Sonntag die Siegerin, die Herren im vierten Jahr nacheinander am Montag.

Grund sind die ausgefallenen Matches am Dienstag und Mittwoch. Damit hätte ein Herren-Finalist vier Tage nacheinander antreten müssen. Dies wird mit der Montag-Ansetzung vermieden. Das Halbfinale ist wie geplant am Samstag, die Damen spielen am Samstag statt am Freitag die Runde der letzten Vier.

US Open