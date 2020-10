Finale in Paris: Nadal will gegen Djokovic Serie ausbauen

Erstmals sollen in Sigmaringen Minihäuser errichtet werden. In seiner Sitzung am kommenden Mittwoch befasst sich der Bauausschuss des Gemeinderats gleich mit zwei Anträgen. Das Ehepaar Lotzer aus Rulfingen will in Laiz am Litschenberg vier Minihäuser bauen und vermieten. Sie beschränken sich aufs Wesentliche und haben 26 Quadratmeter Wohnfläche. Im Ortschaftsrat sind die Pläne umstritten.

Trotz der 26 Quadratmeter soll es nicht beengt sein

Architekt Marcus Wawra-Benz

Wohnen und Kochen plus ein Bad im ...