Finale 2021 in München oder St. Petersburg

Ihre Geschichte hat viele Menschen in der Region berührt, Tausende Euro wurden für sie gespendet. Doch am Ende musste die fünf Jahre alte Lilia aus Göppingen ihren Kampf gegen den Krebs aufgeben. Am vergangenen Sonntag ist sie gestorben, am Freitag ist sie ihm Kreis ihrer Liebsten beigesetzt worden. Jetzt soll das Geld, das eigentlich für sie bestimmt war, weiter gespendet werden.

Ihr tragisches Schicksal begann an Weihnachten. Mit ihrer Familie weilte sie in Brasilien, um Verwandte zu besuchen.