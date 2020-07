FIFA testet technisches Abseitssystem für WM 2022

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur und Agence France-Presse

In Baden-Württemberg sucht die Polizei auch am Dienstagmorgen weiter nach einem schwer bewaffneten Verdächtigen, der am Sonntagmorgen mehrere Beamte bedroht und entwaffnet hat.

In der Nacht zum Dienstag haben die Einsatzkräfte ein Objekt im Raum Offenburg überprüft. Um welche Art von Gebäude es sich handelte, teilte die Polizei am Dienstag zunächst nicht mit. Es war einer von mehreren Hinweisen über einen möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen, dem die Polizei nachgegangen ist.