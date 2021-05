FIFA „nicht glücklich“ über Vorgänge im DFB

Die Gastronomen in Ravensburg bereiten sich auf die Öffnung ihre Cafés und Restaurants am Pfingstwochenende vor: Wahrscheinlich wird die Bundesnotbremse im Kreis Ravensburg am Pfingsmontag gelockert. Voraussetzung ist, dass auch am Samstag die Inzidenz unter 100 liegt.

Dann wären auch einige weitere strenge Vorschriften, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Privat- und Freizeitleben galten, passé. Eine Übersicht, wie das öffentliche Leben im Landkreis ab Pfingstmontag Stück für Stück zurückkommen könnte.