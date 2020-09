FIFA-Kammer untersucht Fall Kruse nach Klagen

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach den Vorwürfen wegen Tierquälerei gegen einen Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblingen) hat das Landratsamt den Betrieb vorübergehend geschlossen. Die Verfügung werde erst wieder aufgehoben, wenn der Betreiber ein schlüssiges Gesamtkonzept vorgelegt habe. Darin solle erklärt werden, wie der Tierschutz sichergestellt werde, teilte das Landratsamt mit. Landrat Roland Bernhard will an diesem Freitag bei einer Pressekonferenz die Gründe für das Vorgehen erläutern.