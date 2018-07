FIFA ermittelt wegen Handspiels gegen Henry

Kapstadt (dpa) - Frankreichs Stürmerstar Thierry Henry drohen nach seinem Handspiel im WM-Playoff gegen Irland (1:1) Sanktionen durch den Fußball-Weltverband. FIFA-Präsident Joseph Blatter kündigte Untersuchungen der Disziplinarkommission an.

Henry hatte vor dem Ausgleichstor, das Frankreich die Qualifikation für die WM 2010 in Südafrika bescherte, den Ball offensichtlich mit der Hand gespielt. Der schwedische Referee Martin Hansson hatte das Vergehen nicht geahndet. Henry könnte nun für WM-Spiele gesperrt werden und somit im kommenden Sommer zumindest in der Vorrunde zum Zuschauen verurteilt werden.

Henry hatte das Handspiel später eingestanden, sein Handeln aber gerechtfertigt. Blatter führte mit dem beim FC Barcelona spielenden Franzosen ein Telefongespräch. Der FIFA-Präsident hatte zudem öffentlich sein Verständnis für Henry geäußert.

Nach der offensichtlichen Benachteiligung hatte Irland bei der FIFA einen Antrag gestellt, als 33. WM-Team zugelassen zu werden. Diese Bitte zogen die Iren noch vor der Sondersitzung des FIFA-Exekutivkomitees in Kapstadt zurück. Sie hätte ohnehin keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Blatter entschuldigte sich in ungewöhnlich offener Form bei den Iren für aus seiner Sicht falsch interpretierte Äußerungen zu dem Begehren. „Ich habe überhaupt nichts gegen die Iren. Sie sind außerordentlich tolle Sportsleute. Es tut mir Leid“, sagte der Schweizer. Am 30. November hatte Blatter bei einem Sponsorenkongress spöttische Anmerkungen über den irischen Antrag gemacht.

Die Disziplinarkommission wird sich auch mit den Ausschreitungen vor dem Qualifikationsspiel zwischen Ägypten und Algerien (2:0) beschäftigen. In Kairo waren bei Angriffen ägyptischer Fans algerische Spieler verletzt worden. Durch den anschließenden Sieg der Ägypter war ein Entscheidungsspiel notwendig geworden, das die Algerier (1:0) für sich entschieden.