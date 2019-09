Feueralarm: DFB-Team muss kurzzeitig aus den Zimmern

Kurzer Schreckmoment im Teamhotel: Nach einem Feueralarm mussten die deutschen Fußball-Nationalspieler am Mittwochnachmittag ihre Zimmer im Hamburger „The Fontenay“ verlassen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, waren alle Gäste der Nobelherberge an der Außenalster davon betroffen - auch der komplette DFB-Tross. Nach rund zehn Minuten stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw steht in der EM-

Qualifikation vor zwei richtungsweisenden Partien: Am 6. September (20.45 Uhr/RTL) tritt die DFB-Auswahl in Hamburg gegen die Niederlande an. Drei Tage später ist in Belfast Tabellenführer Nordirland der Gegner.

