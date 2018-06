Ferrer bei US Open raus - Pennetta im Halbfinale

New York (dpa) - Der Weltranglisten-Vierte David Ferrer ist bei den US Open im Viertelfinale ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Spanier verlor gegen den an Nummer neun gesetzten Richard Gasquet nach 3:23 Stunden und fünf Sätzen mit 3:6, 1:6, 6:4, 6:2, 3:6.

Gasquet ist in der Geschichte des Profitennis erst der zweite Franzose im Halbfinale von New York. Cedric Pioline stand 1999 in der Vorschlussrunde und 1993 im Endspiel. Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft Gasquet auf den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal oder dessen spanischen Landsmann Tommy Robredo.

Bei den Damen erreichte die Italienerin Flavia Pennetta zum ersten Mal das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die 31-Jährige entschied das nationale Viertelfinal-Duell gegen die an Nummer zehn gesetzte Roberta Vinci 6:4, 6:1 für sich.

„Es ist nicht einfach, gegen eine der besten Freundinnen auf der Tour zu spielen“, sagte Pennetta nach ihrem Sieg in 65 Minuten. „Ich habe aggressiv gespielt, heute hat alles geklappt. Ich kann es noch gar nicht glauben, hier im Halbfinale zu stehen.“

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Pennetta auf die Weltranglisten-Zweite Victoria Asarenka aus Weißrussland oder die Slowakin Daniela Hantuchova. Pennetta steht in der Weltrangliste auf Platz 83 und ist erst die fünfte Spielerin außerhalb der Top 50, die es bei den US Open in die Runde der besten Vier geschafft hat. Zuletzt gelang dies Angelique Kerber 2011. Die Kielerin zog damals als Nummer 92 der Welt ins Halbfinale ein.

Durch ihren Erfolg wird sich die Fed-Cup-Spielerin aus Brindisi mindestens auf Platz 31 verbessern. Noch vor Wimbledon stand Pennetta auf Platz 166 der Weltrangliste. Im anderen Halbfinale stehen sich Titelverteidigerin Serena Williams (USA) und Li Na gegenüber. Die ehemalige French-Open-Siegerin ist die erste Chinesin in der Runde der besten Vier bei den US Open.

Und zum ersten Mal seit Wimbledon 1994 erreichten mit Li Na, Williams und Pennetta drei Spielerinnen im Alter von 30 Jahren oder mehr das Halbfinale eines Grand-Slam-Turnieres. Alle drei sind 31.