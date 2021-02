Ferrari-Teamchef: Haas als Sprungbrett für Mick Schumacher

Ferrari bewertet den Formel-1-Einstieg von Mick Schumacher beim Partnerteam Haas als mögliches Sprungbrett zur Scuderia.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gehört zur Nachwuchsschmiede Ferrari Driver Academy (FDA) und gibt in dieser Saison sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse. „Mick ist Teil unserer FDA und das FDA-Programm ist nicht dazu da, um Fahrer für die Formel 1 zu entwickeln, sondern es ist dazu da, Fahrer zu entwickeln, die eines Tages vielleicht“ in einem Ferrari-Sitz Platz nehmen und den roten Rennwagen fahren, wurde Scuderia-Teamchef Mattia Binotto auf der Formel-1-Homepage zitiert.

Formel-2-Champion Schumacher hat beim US-Team Haas, das eng mit Ferrari zusammenarbeitet, einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Ein direkter Einstieg bei Ferrari hätte für den 21-Jährigen „zu viel Verantwortung und nicht genug Erfahrung“ bedeutet, meinte Binotto. Schumacher fährt 2021 an der Seite des Russen Nikita Masepin (21).

Ferrari setzt nach dem Abschied von Sebastian Vettel (33) zu Aston Martin in Charles Leclerc (23) und Carlos Sainz jr. (26) auf die jüngste Fahrerpaarung seit 1968. Die neue Saison soll am 28. März mit dem Grand Prix in Bahrain beginnen.

