Fehlstart für KSC - Fürth bei 4:0 in Torlaune

Der Karlsruher SC ist noch nicht in der 2. Fußball-Bundesliga angekommen. Der Absteiger musste eine Woche nach dem Remis zum Saison-Auftakt gegen Alemannia Aachen eine ernüchternde 0:2 (0:2)-Niederlage bei Aufsteiger SC Paderborn hinnehmen.

In Torlaune präsentierte sich dagegen die SpVgg Greuther Fürth. Nach der Niederlage vor einer Woche in Kaiserslautern schickten die Franken den FSV Frankfurt nach einer sehr guten Leistung mit 4:0 (1:0) nach Hause.

Der KSC hatte vor 8463 Zuschauern in Paderborn große Probleme mit dem Gegner - und mit sich selbst. Unsicherheiten in der Defensive verhalfen Sebastian Schachten (5. Minute) nach einem Zuordnungsfehler und dem unbedrängten Toni Wachsmuth (33.) zu ihren ersten Saisontoren. Eine „miserable Leistung“ beklagte Karlsruhes Manager Rolf Dohmen schon in der Halbzeitpause. „So kann man auch nicht in der Kreisklasse bestehen“, kritisierte er die mageren Darbietungen seiner Kicker.

Aber auch nach dem Seitenwechsel fehlte dem Team von Trainer Edmund Becker die Durchschlagskraft - der Fehlstart konnte nicht mehr verhindert werden. „Da kommt großer Frust auf über das Ergebnis und phasenweise auch über die Art und Weise wie wir gespielt haben“, sagte Becker nach dem Schlusspfiff.

Gejubelt wurde dagegen vor 6230 Zuschauern in Fürth. Youssef Mokhtari (22.) brachte das Team von Trainer Benno Möhlmann mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schraubten Bernd Nehrig (47.) und Christopher Nöthe (56./61.) das Ergebnis gegen schwache Frankfurter hoch und belohnten sich für seine sehr gute Leistung. Eine starke Vorstellung zeigte der erst 19-jährige Edgar Prib. Das Eigengewächs war an drei Toren beteiligt.