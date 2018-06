Fehlstart: Deutsche Männer-Staffel 4. in Oberhof

Oberhof (dpa) - 14 Nachlader, eine Strafrunde - auch die deutsche Biathlon-Staffel hat es im Schneetreiben von Oberhof nicht auf das Podest geschafft. Die ohne den dreimaligen Olympiasieger Michael Greis laufenden DSV-Skijäger wurden hinter Italien, Russland und Schweden Vierte.

Die 19 000 Zuschauer am Rennsteig feierten Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Florian Graf und Arnd Peiffer nach den 4 x 7,5 Kilometer trotzdem. Einen Tag nach der durch die sieben Fehlschüsse von Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner ausgelösten Staffel-Pleite der Damen mussten aber auch die Männer erkennen, dass es vor der Heim-WM im März in Ruhpolding noch einiges an Hausaufgaben zu machen gilt.

In Oberhof sorgten Ausläufer des Orkantiefs „Andrea“ in der Nacht erst für Schnee, am Morgen dann für Regen und wenig später für erneuten Schneefall. In der Nacht hatten die Veranstalter erneut 30 Lkw-Ladungen Schnee auf der Strecke aufgebracht und die Loipe präpariert. Für die Techniker war es nicht einfach, die richtigen Skier zu finden.

Im Schneefall war Schempp in der Loipe gut unterwegs. Nach insgesamt drei Nachladern übergab er als Zweiter an Birnbacher. „Man hat ja gesehen, was beim Schießen passieren kann. Deshalb habe ich es bewusst langsamer angehen lassen“, sagte Schempp und spielte auf Neuners Malheur am Vortag an.

Mit 34,7 Sekunden Rückstand ging Birnbacher auf die führenden Russen ins Rennen. Nach seinem ersten, fehlerfreien Schießen hatte er den Rückstand halbiert. Doch beim Stehendschießen wurde der Schlechinger von Windböen erwischt, traf aber mit seinen drei Nachladern. „Ich hatte ordentlich zu tun, dass die drei Scheiben noch fallen“, sagte er.

Birnbacher übergab mit 46,3 Sekunden Rückstand auf Florian Graf. Und der musste gleich beim ersten Schießen in die Strafrunde und tat sich auch in der Loipe schwer. „Mit einer Strafrunde habe ich noch Glück gehabt“, sagte Graf. Arnd Peiffer lag als Vierter 1:25,5 Minuten hinter den Russen, kämpfte in der Loipe und am Schießstand - doch es reichte nicht. Auf der Schlussrunde mussten die lange führenden Russen dann noch die Italiener vorbeiziehen lassen.