Fehler-Festival der Biathlon-Damen in Östersund

Östersund/Schweden (dpa) - Für die erfolgsverwöhnten deutschen Biathletinnen hat das Olympia-Jahr mit dem schlechtesten Weltcup- Start seit zehn Jahren begonnen. Nach einem Fehler-Festival am Schießstand gab es wie zuletzt am 3. Dezember 1999 keinen Top-Ten- Platz im Auftakt-Rennen.

Beim souveränen Sieg der Schwedin Helena Jonsson (43:01,4 Minuten) vor ihre Teamkollegin Anna Carin Olofsson- Zidek (+ 26,2 Sekunden) im Einzelrennen über die 15 Kilometer in Östersund war die junge Oberhoferin Juliane Döll als Zwölfte noch die beste Deutsche.

„Das ist schade. Wir haben am Ende Nerven gezeigt“, sagte Damen-Bundestrainer Uwe Müssiggang nach insgesamt 25 Schießfehlern seiner Läuferinnen. „Beim letzten Schießen wussten sie, es geht um einen Podestplatz und um die Olympia-Norm. Insgesamt hat sich aber gezeigt, dass wir voll dabei sind. Man sollte das Ergebnis nicht überbewerten.“

Gleich drei Fahrkarten gab es für die dreimalige Olympiasiegerin Kati Wilhelm im Flutlicht. Der Star aus Zella-Mehlis beendete das Rennen auf Rang 17. Genau wie die sechsmalige Weltmeisterin Andrea Henkel (Großbreitenbach/Rang 27), Martina Beck (Mittenwald/Rang 13) und Döll lag auch Wilhelm bis zum letzten Stehendanschlag auf Kurs. Doch genau wie die drei Teamkolleginnen zielte sie beim letzten Auftritt am Schießstand zweimal daneben.

„Ich war unkonzentriert, das ist ärgerlich. Vor allem die letzten beiden Fehler haben mich geärgert. Aber ich sehe, dass die Arbeit getan ist und ich gut dabei bin“, sagte Wilhelm. Martina Beck meinte: „Ich war heute beim Schießen total schissig, habe mir viel zu viel Zeit gelassen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Am Ende habe ich dann zu viel gewollt.“ Döll war auf der Schlussrunde dann noch im Pech und stellte fest: „Der Sturz war einfach nur peinlich. Mein Stock hat sich verhakt und ging einfach nicht mehr raus.“ Henkel bat um Nachsicht: „Wir sind auch nur Menschen. Es fehlt an der Spritzigkeit.“

Simone Hauswald (Gosheim) kam auf Rang 32 mit fünf Fehlern. Katrin Hitzer (Gosheim) wurde mit drei Fehlern 39. Miriam Gössner (Garmisch) beendete das Rennen nach gleich sieben Schießfehlern auf Rang 73. Letztmals hatte es am 3. Dezember 1999 in Hochfilzen keinen Top-Ten- Start für das Team des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) gegeben. Damals war Uschi Disl lediglich Elfte geworden.

Die Männer starten am folgenden Tag in den Olympia-Winter. „Ein Traum wäre es für mich, dass ich noch einmal als Olympiasieger aus Vancouver heimfahren kann. Da arbeite ich jeden Tag drauf hin“, sagte Michael Greis vor dem ersten Männer- Rennen der Saison über 20 Kilometer. „Wichtig ist, dass ich auch diesmal gut in den Winter reinkomme. Und natürlich möchte ich so schnell wie möglich die Olympia-Qualifikation in der Tasche haben“, sagte der 33 Jahre alte Skijäger, der bei den Spielen in Turin seine drei Goldmedaillen gewonnen hat. Insgesamt acht Athleten hat Männer-Bundestrainer Frank Ullrich zum ersten Weltcup mitgenommen: „Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Monaten unwahrscheinlich ins Zeug gelegt.“