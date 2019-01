Federer warnt vor Melbourne-Start - Liverpool-Fan Wozniacki

Ältere Laupheimer können sich wohl noch an Anton Müller erinnern, der in den fünfziger Jahren mit Zaubervorführungen aufgetreten ist und später aktiv viele Laupheimer Jahrgangstreffen organisiert hat. Er ist weggezogen und schon 1994 verstorben, aber eine rührende Geschichte aus seinem Leben bewegt derzeit viele Menschen in Deutschland: die seiner im Zweiten Weltkrieg verloren geglaubten Liebesbriefe. Sie sind nach 74 Jahren wieder aufgetaucht und haben nun nicht nur seine Tochter Ursula tief berührt, sondern ziehen medial weite Kreise.