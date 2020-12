Federer sagt Australian Open ab

Minimalistisch, nah an der Natur und gerade deswegen glücklich leben die Bewohnerinnen und Bewohner der "Blauen Blume" in Friedrichshafen. Solidarisches Wohnen nennen sie es, weil die jeder der acht vom Zusammenschließen und Teilen profitieren. Wie das funktionieren kann, zeigen die Bewohner auf einem Areal im Fallenbrunnen in Friedrichshafen.

Leben mitten im Grünen Wenn die Bewohner der Blauen Blume in Friedrichshafen nachts auf die Toilette müssen, kann es sein, dass sie nasse Füße bekommen.