Federer könnte älteste Nummer eins der Weltrangliste werden

Australian-Open-Sieger Roger Federer steht vor einem historischen Rekord: Sollte der 36 Jahre alte Schweizer beim ATP-Turnier in Rotterdam in der kommenden Woche das Halbfinale erreichen, würde er die älteste männliche Nummer eins der Tennis-Weltrangliste werden.

Derzeit rangiert Federer noch an Nummer zwei des ATP-Klassements hinter seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal. Der 31 Jahre alte Spanier ist jedoch verletzt und wird frühestens Ende des Monats wieder spielen. Sollte Federer zum ersten Mal seit Ende 2012 wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen, würde er damit Andre Agassi als bisher älteste Nummer eins ablösen. Der US-Amerikaner lag im Jahr 2003 mit 33 Jahren vorne.

Federer akzeptierte eine Wildcard für das Turnier in Rotterdam und wird dort am 13. oder 14. Februar sein erstes Spiel bestreiten. Ebenfalls am Start sind dort unter anderem sein Landsmann Stan Wawrinka, der derzeit beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev sowie Titelverteidiger Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich.

Mitteilung ATP Rotterdam