Federer folgt Djokovic ins US-Open-Halbfinale

New York (dpa) - Roger Federer hat als zweiter Spieler nach Vorjahresfinalist Novak Djokovic das US-Open- Halbfinale in New York erreicht. Der Schweizer Tennisprofi gewann 6:4, 6:3, 6:3 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga und revanchierte sich für die Viertelfinal-Niederlage von Wimbledon.

Zuvor kam Djokovic weiter, der Weltranglisten-Erste profitierte von der Aufgabe seines Landsmanns Janko Tipsarevic. Djokovic hatte zu diesem Zeitpunkt 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:0, 3:0 geführt. Die restlichen Viertelfinals finden am Freitag statt.