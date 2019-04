Fed Cup: Barthel spielt Einzel anstelle von Görges

Mona Barthel ersetzt beim Fed-Cup-Relegationsspiel der deutschen Tennis-Damen in Lettland Julia Görges im ersten Einzel. Das teilte der Deutsche Tennis Bund eine knappe Stunde vor der Partie mit, ohne Gründe zu nennen.

Barthel trifft mit einer 2:0-Führung im Rücken auf die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Den deutschen Damen fehlt in Riga am zweiten Tag nur noch ein Sieg aus drei Matches, um in der Weltgruppe der Top-Nationen zu bleiben. Am Freitag hatte Andrea Petkovic gegen Ostapenko gewonnen, danach siegte Görges gegen Diana Marcinkevica. Die Außenseiterin ist vor dem abschließenden Doppel Gegnerin von Petkovic.

