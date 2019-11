FCB verlängert Vertrag mit Ex-Nationalspielerin Laudehr

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Simone Laudehr hat ihren Vertrag beim FC Bayern München um ein Jahr bis 2021 verlängert. Das teilte der deutsche Vize-Meister mit.

„Mir geht es körperlich gut, ich bin gesund, und ich habe am Fußball und mit der Mannschaft nach wie vor riesen Spaß. Ich genieße es jeden Tag, meine Fußballschuhe zu binden und auf dem Rasen zu sein“, wurde die 33 Jahre alte Defensivspielerin in einer Vereinsmitteilung zitiert. Laudehr spielt seit 2016 in München.

Die 103-malige Nationalspielerin war im Sommer aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten, nachdem sie für die Weltmeisterschaft in Frankreich nicht nominiert worden war.

