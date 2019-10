FCA-Manager Reuter sieht ausgeglichenen Titelkampf

Von Schwäbische Zeitung

Vor exakt 100 Tagen hat in Neu-Ulm eine neue Zeitrechnung begonnen. 90 neue Geschäfte eröffneten auf einen Schlag, von heute auf morgen machte die bayerische Schwesterstadt dem großen Nachbarn Ulm in Sachen Einkaufen Konkurrenz. „Die Neu-Ulmer Innenstadt ist dadurch definitiv belebter geworden“, sagt Norman Roßberg, der Neu-Ulmer Citymanager. Für sämtlicheAbläufe in dem 27 800 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Einkaufstempel ist Alexandru Gavriliu, der Centermanager zuständig.