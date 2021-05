FC St. Pauli patzt: Heim-Niederlage gegen Hannover 96

Die drei Klimaaktivisten, die die Polizei am Samstag in Ravensburg mit Höhenspezialisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Göppingen von den Seilen über der Ravensburger Schussenstraße geholt hat, sind in Friedrichshafen in Polizeigewahrsam.

Vor der Wache hielten sich Samstag und Sonntag weitere junge Menschen auf, unabhängige Klimaaktivisten und Mitglieder der Gruppe Friday for Future Friedrichshafen, um die drei Personen in Empfang zu nehmen, wenn sie aus dem Gewahrsam entlassen werden.