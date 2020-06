FC St. Pauli hält Klasse: Remis gegen Regensburg

Der FC St. Pauli hat im vorletzten Saisonspiel den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.

Die Hamburger trennten sich im heimischen Millerntor-Stadion 1:1 (1:1) vom SSV Jahn Regensburg und haben vor dem letzten Spieltag einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Abstiegsrelegationsplatz. Das Tor für die überlegenen Norddeutschen schoss Dimitrios Diamantakos (11. Minute) mit seinem elften Saisontreffer. Auf Regensburger Seite traf Oliver Hein (27.) mit einem Distanzschuss zum überraschenden Ausgleich.

Der FC St. Pauli baute seine gute Heimbilanz aus. Mit 30 Punkten nimmt der Verein einen vorderen Platz in dieser separaten Wertung ein. Als Kontrast dazu steht die zweitschlechteste Auswärtsbilanz der 2. Liga. Jahn Regensburg war befreit in die Partie gegangen. Die Oberpfälzer hatten sich schon eine Woche zuvor vor dem Abstieg in Sicherheit gebracht. Das muss sich wohl auch Jahn-Innenverteidiger Sebastian Nachreiner gedacht haben, als er den Ball zum Hamburger Führungstor mit missratenen Rückpass auflegte.

Der in der Kritik stehende St.-Pauli-Trainer Jos Luhukay hatte um Geschlossenheit und Zusammenhalt für das letzte Heimspiel geworben. Die Mannschaft hielt sich dran, gab auch den Ton an, konnte ihre Überlegenheit aber nicht in weitere Tor ummünzen.