FC-Sportchef Heldt: Gisdol auch gegen Hertha Köln-Coach

Nach der 0:5-Niederlage beim SC Freiburg steht Trainer Markus Gisdol beim 1. FC Köln nicht zur Disposition.

„Markus wird am Samstag auf der Bank sitzen“, sagte Sportchef Horst Heldt am Sonntag. Vor der nächsten Aufgabe gegen Hertha BSC haben die Kölner nur elf Punkte gesammelt und stecken damit im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. „Das ist nicht akzeptabel. So bleiben wir nicht in der Liga“, kritisierte Heldt den Auftritt im Breisgau.

Als eine Maßnahme schon vor dem Spiel in Freiburg sei entschieden worden, dass Frederik Sörensen, Christian Clemens und Robert Voloder künftig in der zweiten Mannschaft mittrainieren. Damit solle der Kader reduziert werden, damit besser und intensiver trainiert werden könne, sagte Heldt zur Begründung.

© dpa-infocom, dpa:210110-99-964505/2

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle