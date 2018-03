FC Nayern München gelingt Kantersieg aus dem Nichts

Ein erster Gradmesser sollte es werden, nach vielen Spielen des Ausprobierens und der teilweise deutlichen Unterforderung in der Liga. Als wahrer Saisonauftakt des FC Bayern München war die Achtelfinalhinspielpartie der Champions-League gegen Besiktas Istanbul im Vorfeld bezeichnet worden. Doch waren die Erkenntnisse nach dem am Ende sehr klaren 5:0 (2:0) weitreichender. Zum einen: der FC Bayern München kann auch in der Champions League abgezockt siegen und sogar, gegen früh dezimierte Gegner zumal Kantersiege einfahren. Das Ergebnis dürfte die Konkurrenz aufhorchen lassen. Zum anderen zeigte der Sieg gegen den türkischen Meister – vor allem in der ersten Halbzeit – aber auch die Defizite des enteiltem Bundesliga-Primus auf.

So hatten die Bayern nicht gerade furios begonnen, ihre türkischen Gäste durchaus die ersten zehn Minuten gewähren lassen und die Sache ruhig betrachtet. Zum ersten Mal wachte das Stadion, zumindest der mit dem Teil der Fans gefüllt war, die es mit den Hausherren hielten, in der neunten Minute auf, als Kingsley Coman von außerhalb das Strafraums abzog und Fabri im Besiktas-Tor nur nach vorn abwehren konnte. Aber auch die alten Kämpen vom Bosporus spielten forsch auf. Vor allem Ricardo Quaresma zeigte, dass auch im gehobenen Fußballer-Alter von 34 ein Startelfeinsatz (sein Altersgenosse Frank Ribéry und auch Arjen Robben (33) begannen auf der Gegenseite das Spiel auf der Bank) durchaus ansehnlich und sinnvoll sein kann.

Frühes Rot für Besiktas-Spieler

Wie schnell ein Arbeitstag hingegen vorbei sein kann, bekam Besiktas’ Domagoj Vida in der 16. Minute zu spüren. Deutlich zu spät kam der ehemalige Leverkusener gegen Robert Lewandowski, sodass sein Einsteigen von hinten nur glatt Rot sowie einen Freistoß von knapp außerhalb des Strafraums bedeutete. Dass aus dem Freistoß nichts zählbares entstand, müssen sich die Bayern zwar nicht wirklich ankreiden lassen, dass sie die anschließend im Minutentakt herausgespielten Möglichkeiten nicht nutzen, dagegen schon. Immer wieder verschenkten sie gute Chancen, die sich durch die entstandenen Räume ergaben, suchten Thomas Müller (24., 69.), Mats Hummels (30.) und vor allem Lewandowski.

Dass Istanbuls Vagner Love in der 19. Minute die Bayern-Abwehr narrte, vor dem Tor aber Nerven zeigte und den Ball über das Gehäuse von Sven Ulreich nagelte, war ebenso überflüssig aus Bayern-Sicht wie die Chancen von Quaresma (39., 40.). Die Bayern taten sich schwer. Zu schwer. „Die erste Halbzeit von uns war allgemein nicht gut“, sagte Joshua Kimmich, Bayerns Außenverteidiger aus Bösingen bei Rottweil. „Uns hat leider die absolute Aggressivität nach vorne gefehlt in der ersten Halbzeit“, meinte Thomas Müller später im ZDF.

Dass Müller dann doch einen typischen Müller kredenzte, und mit Können, aber noch mehr Willen das Tor erzielte (43.), konnte man in dieser Phase mit Wohlwollen abgezockt nennen. Die Geschichte des Tors: Hereingabe Coman, weitergeleitet auf den vor dem Tor lauernden Müller, der mit einer Körperdrehung zum 1:0 vollstreckte. Aber trotz des gelungenen Zwischenganges boten die Bayern in dieser Phase ihren Fans bis dahin eher schmale Kost, tischten eher vergebene Chancen en masse und fahrlässiges Abwehrverhalten auf, fanden eher Gliedmaßen ihrer Mitspieler als das gegnerische Tor.

Doch was gegen Mannschaften vom Kaliber eines FC Barcelona wohl bestraft worden wäre, wurde gegen das älteste Champions-League Teamvon Trainer Senol Günes noch zu einem Kantersieg. Robben, der für den angeschlagenen James Rodriguez noch vor der Pause eingewechselt wurde, brachte mehr Schwung. Der herausstechende Kingsley Coman (53.), wieder Müller (66.) und Robert Lewandowski (79., 88.) veredelten den eher schmeichelhaften Kantersieg und sorgten für einen versöhnlichen Abend.