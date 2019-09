FC Liverpool im Achtelfinale des Ligapokals

Der FC Liverpool hat auch dank eines krassen Torwartfehlers das Achtelfinale des englischen Fußball-Ligapokals erreicht.

Die Mannschaft des gerade zum Welttrainer gekürten Jürgen Klopp siegte 2:0 (1:0) beim Drittligisten MK Dons in Milton Keynes. Kapitän James Milner profitierte bei seinem Führungstor kurz vor der Pause von einem krassen Patzer von Schlussmann Stuart Moore, der Milners Schrägschuss erst nicht festhalten konnte und dann ins eigene Netz bugsierte.

Der Spitzenreiter der Premier League trat nicht in Bestbesetzung an. So gab Klopp dem erst 16-jährigen Harvey Elliott eine Chance. Der Champions-League-Sieger hatte allerdings auch Glück, dass die Gastgeber nach einer knappen Stunde am Pfosten scheiterten. Ki-Jana Hoever (69.) sorgte dann per Kopf für die Entscheidung. Talent Elliott traf kurz vor dem Abpfiff wie schon in der Anfangsphase nur die Latte.

