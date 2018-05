FC Ingolstadt holt Stürmer Benschop aus Hannover

Der FC Ingolstadt hat Stürmer Charlison Benschop verpflichtet. Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom Bundesligisten Hannover 96. Benschop erhält bei den Schanzern einen Vertrag bis zum Sommer 2020.

„Er wird unsere Offensive definitiv verstärken und sich mit seiner Art perfekt in unser homogenes Team integrieren“, sagte Sportdirektor Angelo Vier.

Der gebürtige Niederländer Benschop ist seit 2015 für Hannover 96 aktiv und wurde bei den Niedersachsen vor dem letzten Saisonheimspiel gegen Hertha BSC bereits verabschiedet. Für Hannover war er in 18 Ligaspielen zweimal erfolgreich. „Der Wechsel nach Ingolstadt ist für mich genau der richtige Schritt. Ich will hier voll angreifen und mich zu 100 Prozent einbringen“, kündigte Benschop an, der die Staatsbürgerschaft Curaçaos sowie der Niederlande besitzt.

