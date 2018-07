FC Chelsea mit leichtem Sieg: 4:0 in Bolton

Bolton (dpa) - Der FC Chelsea hat in der Premier League den Anschluss an das Führungstrio in der Tabelle wieder hergestellt. Der englische Fußball-Meister gewann am Montagabend bei den Bolton Wanderers klar mit 4:0 (2:0) und rückte an den Tabellendritten Manchester City bis auf vier Zähler heran.

Didier Drogba (11.), Florent Malouda (41.), Nicolas Anelka (56.) und der Brasilianer Ramires (74.) trafen für die Londoner. Manchester City hatte am Samstag bei Aston Villa (0:1) verloren. Hinter Manchester United (48 Punkte), dem FC Arsenal (46) und City (45) rangiert Chelsea weiter an vierter Stelle.