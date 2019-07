FC Bayern verliert in den USA 1:2 gegen Arsenal

Es ist das erwartet bittere Zeugnis: Keine einzige interne Abteilung im Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten ist wirtschaftlich. Mehr noch. Alle Fachabteilungen befinden sich im kritischen Bereich und sind weit weg von geforderten Fallzahlen. Das geht aus den Unterlagen des Medizin Campus Bodensee (MCB) hervor, die am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung in Friedrichshafen vorgestellt werden. Darin wird auch deutlich: Das 14 Nothelfer kann nur wirtschaftlich gemacht werden, wenn viele Fachabteilungen schließen oder aber erheblicher ...