FC Bayern verlängert Vertrag mit Mittelfeld-Talent Wanner

Der FC Bayern München plant langfristig mit seinem Mittelfeld-Talent Paul Wanner. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der 16-Jährige seinen Vertrag verlängert. Details nannte der FC Bayern aber nicht.

Aufgrund coronabedingter Personalprobleme hatte Wanner Anfang des Jahres beim 1:2 zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt bei den Münchnern gefeiert. Nach seiner späten Einwechslung wurde er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie der Münchner.

Wanner war 2018 aus Ravensburg nach München gewechselt. Er hat von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften des FC Bayern durchlaufen. Wanner hat mittlerweile drei Kurzzeiteinsätze in der Bundesliga bestritten, für die U19 absolvierte er acht Spiele in dieser Saison.

