FC Bayern ohne Thiago gegen Wolfsburg - Robben wieder fit

Bayern München kann im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Arjen Robben zurückgreifen. Der Holländer hat seine Grippe überwunden. Dafür muss der Fußball-Rekordmeister am Freitagabend zum Auftakt des 6. Spieltags ohne Thiago auskommen.

Der Spanier laboriere an einer leichten Verletzung am Schambein, sagte Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener kündigte an, seine Mannschaft wieder auf mehreren Positionen zu verändern. Ziel sei zum Abschluss der Englischen Woche der dritte Sieg. „Wir wollen unseren guten Moment aufrechterhalten“, sagte Ancelotti auch mit Blick auf die Champions-League-Partie bei Paris Saint-Germain.